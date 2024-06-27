عاجل.. عبدالواحد السيد يبلغ لاعبي الزمالك بقرار هام قبل مباراة سيراميكا

أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بالانتظام في معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين من دوري NILE.

عبد الواحد السيد يبلغ اللاعبين بالانتظام في معسكر مغلق

وأكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك أن عبد الواحد السيد، أبلغ اللاعبين بالانتظام في معسكر مغلق غدا الجمعة أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا.

واعتذر نادي الزمالك، في المباراة الأخيرة، عن خوض مباراة الأهلي في القمة 128، بالجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي كان من المقرر أن تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي الثلاثاء الماضي.

وفاز نادي الزمالك، في مباراته الأخيرة بمسابقة دوري nile على حساب نادي فاركو، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة مؤجلة من مسابقة دوري nile، وسجل ثنائية الفارس الأبيض مصطفى شلبي، وعبدالله السعيد.