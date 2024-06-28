عاجل.. «بايدن»: ليس لدينا جنود يموتون في أي مكان بالعالم حاليا

هاجم الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن منافسه دونالد ترامب، بشأن اقتصاد أمريكا، خلال المناظرة، قائلًا إنه الوحيد الذي يرى أن عهده كانت أمريكا تعيش أفضل اقتصاد في العالم، كما هاجمه بشأن الجنود الأمريكيين، قائلًا، إن «ترامب» عندما كان رئيسًا كان جيشنا يُقتل في أفغانستان.

وزعم «بايدن»، قائلًا إنه في عهده لم يمت أي جنود أمريكيين في العالم كما حدث في عهد «ترامب».

مناظرة بايدن وترامب

وتعد مناظرة الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات الأمريكية الديمقراطي جو بايدن والرئيس السابق ومنافسه دونالد ترامب، تاريخية بين أكبر مرشحين سنًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبلغ «بايدن» من العمر 81 عامًا، بينما «ترامب» 78 عامًا.