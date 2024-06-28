مناظرة بايدن - ترامب 2024.. مواجهة بين أكبر رئيسين سنا في تاريخ الولايات المتحدة

ينتظر العالم المُناظرة المرتقبة بين الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات الأمريكية الديمقراطي جو بايدن والرئيس السابق ومنافسه دونالد ترامب، وهي مناظرة تاريخية بين أكبر مرشحين سنًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبلغ «بايدن» من العمر 81 عامًا، بينما «ترامب» 78 عامًا.

مناظرة ترامب وبايدن

وخلال المناظرة التي أعدتها شبكة «CNN» الأمريكية ومذيعيها، جيك تابر، الذي يتميز بالحزم، ودانا باش، المتميزة بالهدوء، سيتم كتم صوت الميكروفونات الخاصة بالمرشحين طوال المناظرة، باستثناء وقت تحدث أحدهم، وهي مٌحاولة للحد من المقاطعات التي لوحظت في المناظرات السابقة، وقالت شبكة «CNN»، إن المشرفين على المناظرة سيستخدمان كل الأدوات المتاحة لفرض التوقيت وضمان مناقشة حضارية، والتي تصل مدتها إلى 90 دقيقة.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قد تكون المناظرة بين جو بايدن ودونالد ترامب، الأقل فوضى من سابقيها، وذلك بفضل القواعد الجديدة.

وتعد المناظرة هي الأولى التي تجمع الرئيسين بايدن وترامب وجهاً لوجه على منصة مشتركة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، منذ مناظرتين جمعت بينهما عن بعد في انتخابات 2020، وبحسب شبكة CNN من المقرر أن يتم تنظيم مناظرة رئاسية ثانية تضم مرشحي الأحزاب الرئيسية في التاريخ الحديث.

السجل الجنائي للرئيس الأمريكي وترامب

يخوض بايدن مناظرة ولديه سجل خاص به يتم تدقيقه، كما أن أحد أبنائه، هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عامًا، لديه سجل إجرامي بعد إدانته بتهم حيازة أسلحة وتعاطي المخدرات، أما بالنسبة للرئيس السابق ترامب فلديه سجل جنائي، يتضمن إدانته في نيويورك بتزوير السجلات التُجارية المُتعلقة بقضية «أموال الصمت»، واثنين من الاتهامات تتعلق بمحاولته عرقلة نتيجة انتخابات 2020، وتهم أخرى تتعلق بطريقة تعامله مع الوثائق السرية بعد مغادرته المنصب.

وتجري المناظرة، التي تستضيفها شبكة CNN في مقرها الرئيسي بمدينة أتلانتا، على بعد حوالي 4.8 كيلومتر من المكان الذي التُقطت فيه الصورة الجنائية الأولى لترامب، بعد اتهامه بمحاولة التدخل في نتائج التصويت بولاية جورجيا بانتخابات عام 2020.

قواعد المناظرة التاريخية

وفيما يلي، قواعد وتفاصيل المناظرة التاريخية بين جو بايدن ودونالد ترامب:

- اتفق المرشحان على الظهور على منصة موحدة.

- تم تحديد مواقعهم على المنصة من خلال «القرعة»، واختارت حملة «بايدن» موقع المنصة الأيمن، وهو ما يعني أن الرئيس الديمقراطي سيكون على الجانب الأيمن من شاشات مشاهدي التلفزيون ومنافسه الجمهوري سيكون على يسار المشاهدين.

- واختارت حملة دونالد ترامب بعد ذلك أن يلقي الرئيس السابق البيان الختامي الأخير، وهو ما يعني أن جو بايدن سيبدأ أولًا في ختام المناظرة.

- سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء المرشح الذي جاء دوره للتحدث.

- على الرغم من أنه لن يُسمح بأي ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح، فسيتم منح المرشحين قلمًا وورقة وزجاجة ماء.

- سيغيب الجمهور في الاستوديو، وهو ما يشكل اختلافًا واضحًا عن المناظرات السابقة.