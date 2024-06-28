حقيقة حصول «بايدن» على أدوية لتحسين الأداء قبل مناظرة ترامب.. البيت الأبيض يكشف

قبل 3 ساعات على المناظرة التاريخية المرتقبة بين المرشحين للانتخابات الأمريكية، المقرر لها في الخامس من نوفمبر المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، على حقيقة «بايدن» على أدوية وعقاقير معززة للأداء خلال المناظرة.

وقالت جان بيير ردًا على سؤال الصحفيين أثناء صعودها رفقة الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتجهة إلى «أتلانتا» بولاية جورجيا، التي سٌتقام بها المناظرة: «لا يمكنني أن أجيب على هذه المزاعم والاتهامات»، بحسب صحيفة «وول ستريت» الأمريكية.

مزاعم استخدام الرئيس الأمريكي للأدوية والعقاقير

وزعم المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب وبعض الجمهوريين، أن جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، يُستخدم نوعًا من العقاقير والأدوية لمساعدته على الظهور أكثر نشاطًا خلال الأحداث الكبرى، مثل المؤتمرات، واللقاءات والمناظرات.

زيادة الاتهامات

وزادت تلك الاتهامات بعد خطاب جو بايدن الشهير حالة الاتحاد، عندما أكسبه الظهور القوي وقلة الأخطاء، والإجابات المناسبة الثناء من الأمريكيين وبعض منافسيه السياسيين.

وقالت «وول ستريت»، أن إطلاق مثل هذه الاتهامات ليس جديدًا على «ترامب»، ففي عام 2016، قال نفس الأمر عن منافسته هيلاري كلينتون، قبل مناظرتهما.