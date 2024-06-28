عاجل.. «بايدن» لـ«ترامب»: أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

يستمر الهجوم بين جو بايدن ودونالد ترامب في المناظرة التاريخية بينهما قبل 4 أشهر من الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، وهاجم «بايدن» لـ«ترامب» قائلا: «أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة».

وعن أزمة الهجرة واللاجئين التي تعيشها الولايات المتحدة أضاف «بايدن»،: «الإرهابي الوحيد الذي عبر الحدود وقتل 3 أميركيين كان في فترة ترامب، الإرهابيون يتدفقون إلى بلادنا من كل أنحاء العالم».

ترامب: بايدن هو الأسوأ فيما يتعلق بالهجرة

وهاجم دونالد ترامب منافسه، بشأن الهجوم قائلًا: «علينا إغلاق الحدود لأن بلدنا في خطر وبايدن هو الأسوأ فيما يتعلق بالهجرة»

كما هاجم المنافسان بعضهما أيضًا بشأن أزمة الإجهاض التي تعاني منها أمريكا، واتهم الاثنان بعضهما حول السبب في ضعف الاقتصاد، وأزمة الجنود الأمريكيين حول العالم.