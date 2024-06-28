«بايدن»: ترامب المسؤول الأول عن أحداث الكابيتول في 6 يناير

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته لترامب التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تفكير ترامب بشأن الحرب الأوكرانية كأنه يرغب في خروج الولايات المتحدة من حلف الناتو.

وأضاف بايدن، أن كل المحاكمات أظهرت أن ترامب كان مسؤولا بطريقة مباشرة عن أحداث الكابيتول في 6 يناير، لذلك هو يعد بتخفيف الأحكام عن المتورطين، متابعًا: «أعلم ما فعله ترامب وهناك الكثير من القضايا سيتعين عليه مواجهتها وهو يتوعد خصومه بالانتقام».