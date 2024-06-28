«بايدن» ينتقد «ترامب» بشأن نصيحته للأمريكيين أثناء وباء كورونا

انتقد جو بايدن طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال المناظرة التاريخية بينهما، مُدعيًا أنّ «ترامب» أعطى الأمريكيين نصيحة خطيرة بشأن حقن المرضى بالمطهرات.

نصيحة ترامب أثناء جائحة كورونا

وقال «بايدن»: «لقد تم التعامل مع الوباء بشكل سيئ للغاية، إذ كان العديد من الناس يموتون، كل ما قاله ترامب هو أنّ الأمر ليس خطيرًا، فقط احقن ذراعك بقليل من المطهرات».

وكانت نصيحة دونالد ترامب وُصفت حينها بـ«الخطيرة» خلال مؤتمر صحفي، إذ دعا مسؤولي الصحة في أمريكا إلى دراسة حقن المطهرات في جسم الإنسان كوسيلة لمكافحة كورونا، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وواجه «ترامب» حينها انتقادات لاذعة، ووصفت نصيحته بأنها اللحظة الأكثر جنونًا التي شهدها مؤتمر صحفي رئاسي على الإطلاق.

«CNN» تحلل مهاجمة «بايدن» بشأن النصيحة الخطيرة

وقالت «CNN» في تحليلاتها حول تصريحات «بايدن»، و«ترامب» خلال المناظرة، إنّ الرئيس السابق لم يدع إلى حقن مرضى فيروس كورونا بالمطهرات، ولكنه دعا مسؤولي الصحة إلى إجراء العلماء لاختبارات بشأن الوباء، ولم يقل أنه اقترح على الأمريكيين ذلك.