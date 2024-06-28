عاجل.. «بايدن»: أحرزنا تقدما كبيرا في مجال البيئة وسنسيطر على التلوث

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال البيئة وسيسيطر على التلوث، ولا يرى مؤشرًا أنّ ترامب يهتم بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه فرض ضريبة 1% على أصحاب الملايين لدعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وترامب سيدمر ما فعله، وهو من سيزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة وسيدمرها، أما هو فيحمي الفقراء من الضرائب.