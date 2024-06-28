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عاجل.. لماذا ظهر جو بايدن متعب وصوته خشن خلال المناظرة ضد «ترامب»؟

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:39 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
جو بايدن أثناء المناظرة

جو بايدن أثناء المناظرة

ظهر الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن بصوت خشن ومتعب خلال المناظرة التاريخية ضد منافسه دونالد ترامب، بسبب معاناته من نزلة برد في الأيام الأخيرة قبل المناظرة، بحسب مصدر مطلع على الاستعدادات لـ«CNN».

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب جو بايدن، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير الماضي، إن بايدن يعاني أيضًا من أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه كثيرًا.

المناظرة تشهد هجومًا حادًا بين بايدن وترامب

وشهدت المناظرة هجوم حاد بين المنافسيّن، وانتقادات لطريقة إدراتهما للبلاد خلال فترة رئاستهما للبيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وأزمة الإجهاض والهجرة والاقتصاد الأمريكي.

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