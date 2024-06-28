عاجل.. لماذا ظهر جو بايدن متعب وصوته خشن خلال المناظرة ضد «ترامب»؟

ظهر الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن بصوت خشن ومتعب خلال المناظرة التاريخية ضد منافسه دونالد ترامب، بسبب معاناته من نزلة برد في الأيام الأخيرة قبل المناظرة، بحسب مصدر مطلع على الاستعدادات لـ«CNN».

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب جو بايدن، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير الماضي، إن بايدن يعاني أيضًا من أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه كثيرًا.

المناظرة تشهد هجومًا حادًا بين بايدن وترامب

وشهدت المناظرة هجوم حاد بين المنافسيّن، وانتقادات لطريقة إدراتهما للبلاد خلال فترة رئاستهما للبيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وأزمة الإجهاض والهجرة والاقتصاد الأمريكي.