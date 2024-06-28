الحزب الديمقراطي يهاجم بايدن بعد المناظرة الرئاسية: «أداء غير مقنع ومخيب للأمال»

بعد انتهاء المناظرة الأولى للرئاسة الأمريكية، بين الرئيس الحالي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، جاءت مًراجعات الديمقراطيين لأداء بايدن في المناظرة بأنها ليست جيدة، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

قلق داخل الحزب الديمقراطي

وذكرت الصحيفة أن هناك قلقا في أوساط الحزب الديمقراطي بعد المناظرة، إذ أن ترامب يشعر بالانتصار، وأفادت عدة وسائل إعلام أن صوت الرئيس المبحوح، وميله إلى التعرج، وصعوبة إنهاء إجاباته جعل حلفائه قلقين للغاية بشأن قدرته على التغلب على ترامب في انتخابات نوفمبر.

وعلقت مصادر في الحزب الديمقراطي على أداء بايدن لشبكة «سي إن إن»: «لدينا مشكلة».

يحتاج فريق بايدن إقناعه بالانسحاب

وقالت كيت بيدنجفيلد، مديرة الاتصالات السابقة لجو بايدن، على شبكة سي إن إن: «لقد كان أداء جو بايدن في المناظرة مخيبا للآمال حقا».

قال ديفيد أكسلرود، كبير الاستراتيجيين السابق لباراك أوباما، إن الديمقراطيين قلقون للغاية لدرجة أنهم قد يتساءلون عما إذا كان ينبغي على بايدن مواصلة حملته.

كارثة مطلقة

وطرحت قناة «إن بي سي» الأمريكية سؤال على أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين، ما مدى سوء الذعر الديمقراطي العام بشأن أداء بايدن؟

ليرد أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين القدامى الذي يعمل مع حملة بايدن: «أنا آسف لعدم اهتمام الناخبين بالقضايا الديمقراطية بشكل جدي، إذا كنتم مستعدون للاستمرار مع مرشح لا يمكنه التحدث، يارجل كارثة مطلقة».