حدث ليلا.. موجات حر قادمة تفتك بالأرض وتراشق بالألفاظ بين بايدن وترامب وأمريكا تحرك قواتها

تحولت مناظرة الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب إلى حديث الساسة والمواطنين حدث خلال ساعات الليل، وهي مناظرة تاريخية بين المنافسين الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إذ شهدت فرض قواعد صارمة لمنع ارتكاب المنافسين أي فوضى أثناء حديثهما.

وهاجم «بايدن» منافسه «ترامب» قائلا: «أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، أنت خاسر»، واستمروا في التراشق بالألفاظ ومهاجمة بعضهما بشأن سياستهما الخارجية والاقتصاد والأزمات التي تواجه أمريكا مثل الإجهاض والمهاجرين خلال فترة حكم كلاهما.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة، إن الحرب العالمية ستقع إذا استولى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين علي كييف.

وتحدث «ترامب» حول الحرب العالمية الثالثة قائلًا، إنها ستحدث بسبب جو بايدن، معتبرًا أن الولايات المتحدة أصبحت دولة فاشلة حاليًا بفعل سياساته.

أزمة الشرق الأوسط حاضرة خلال مناظرة بايدن وترامب

وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأزمة الشرق الأوسط أيضًا أحد أهم محاور المناظرة، إذ قال «بايدن»، إن الفصائل الفلسطينية هي من تعرقل عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الجميع وافق على مقترحه بشأن الهدنة الإنسانية عدا حركة حماس.

كما تحدث جو بايدن حول أزمة الأسلحة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه لم يحرم إسرائيل من الأسلحة، بل أوقف صفقة قنابل تزن 2000 رطل لأنها غير مناسبة في المناطق المأهولة بالسكان.

الولايات المتحدة تحرك قواتها بالقرب من إسرائيل ولبنان

وفيما يتعلق بالصراع بين حزب الله وإسرائيل، قالت «CNN»، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة تحرك قواتها بالقرب من إسرائيل ولبنان وسط مخاوف من تصاعد الهجمات عبر الحدود، بما في ذلك القوات المعنية بتنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الأمريكيين.

وبسبب المخاوف من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قامت الولايات المتحدة بنقل السفن العسكرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمصدر مسؤول.

وأمس الخميس، حثت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها مرة أخرى على إعادة النظر بقوة في السفر إلى لبنان، مٌحذرة من أن البيئة الأمنية لا تزال مٌعقدة ويمكن أن تتغير بسرعة.

كندا تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين

وأعلنت كندا، فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفة الغربية.

وشنت الطائرات الأمريكية البريطانية، 4 غارات استهدفت منطقة الظهرة في مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي وإسرائيلي، قولهما إنه من المتوقع أن تفرج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا عن 500 رطل من القنابل التي كانت جزءًا من شحنة أسلحة إلى إسرائيل تم تعليقها في أبريل الماضي.

موسكو انتهت من عمليات تحديث غواصة «إيركوتسك» النووية

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية والصراع في القارة الأوروبية، نقلت وكالة تاس الروسية، عن مصدر روسي، قائلًا إن موسكو انتهت من عمليات تحديث غواصة «إيركوتسك» النووية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، وستبدأ في عمليات اختبار الغواصة.

تحذير من موجات حر قادمة

ويعاني العالم من موجة من ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، التي أدت إلى سقوط الوفيات في مناطق مختلفة حول العالم، كما حذر علماء وخبراء طقس حول العالم، من تزايد الوفيات، ومن المتوقع أن تصبح الفترة القادمة الأكثر سخونة على الإطلاق، خلال شهري يوليو وأغسطس.