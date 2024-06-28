فيلم أهل الكهف يتذيل شباك التذاكر بإيرادات 320 ألف جنيه.. مُحتلا المركز الرابع
كتب:
بسمة شطا
10:01 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
فيلم أهل الكهف
احتل فيلم أهل الكهف المركز الأخير في شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائية مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى الذي يشارك فيه عدد كبير من الأفلام، من بينها فيلم ولاد رزق 3 لأحمد عز وفيلم اللعب مع العيال لمحمد إمام وفيلم عصابة الماكس لأحمد فهمي.
فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بـ320 ألف جنيه
قال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم أهل الكهف تذيل شباك التذاكر أمس الخميس محتلا المركز الرابع والأخير، محققا إيرادات بلغت 320 ألف جنيه فقط لا غير.
فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوى ومحمد فراج ومحمد ممدوح وريم مصطفى وغادة عادل وبسنت شوقي ومصطفى فهمى ومحمود حميدة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ايمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.