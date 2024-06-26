فيلم أهل الكهف يحقق 8 ملايين جنيه إيرادات في 14 يوما

حقق فيلم أهل الكهف خلال أسبوعين عرض 7 ملايين و983 ألفا و584 جنيها، واحتل المرتبة الأخيرة في قائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2024، والتي تصدرها فيلم ولاد رزق بأكثر من 175 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتذيل فيلم أهل الكهف، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الثلاثاء 253 ألف و903 جنيه، ليكون أولى أفلام موسم عيد الأضحى التي تدخل دائرة الأفلام المهددة بالسحب من السينما والتي تضم أفلام ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس.

أبطال فيلم أهل الكهف

تضم قائمة أبطال فيلم أهل الكهف كل من خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، وأحمد عيد، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وصبري فواز، ومصطفى فهمي، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم مسرحية تحمل نفس الاسم، وتدور في إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة من الأشخاص استيقظوا في زمن آخر لتتصاعد الأحداث.