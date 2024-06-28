5 علامات تدل على فساد وغش الألبان.. احذر تناوله فور ظهورها

تعد منتجات الألبان من أكثر المنجات التي يشتريها المواطنون، إذ إنّها غنية بالكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، ويساعد على تجنب التعرض لأمراض العظام، وفي كثيرٍ من الأحيان وبعد شراء الألبان وتناولها، يتم اكتشاف فسادها أو عدم صلاحيتها للتناول، إذ يظهر ذلك بتعرض متناوليها لوعكاتٍ صحيةٍ شديدة.

وهناك عدة علامات تظهر على الألبان الفاسدة، والتي يجب أن يحرص المشتري على تفقدها قبل تناوله، حتى يتأكد من سلامته قبل التناول تجنبا للتعرض لأي من المشكلات الصحية، ونوضح من خلال هذا التقرير 5 علامات تدل على فساد الألبان، والتي يجب تجنب تناوله عند ظهور أي منها، وفق جهاز حماية المستهلك الذي يحرص على توجيه النصائح للمواطنين باستمرار لتجنب شراء المنتجات التالفة، كالتالي:

5 علامات خطيرة تدل على فساد الألبان

وتتمثل العلامات التي حددها جهاز حماية المستهلك وتدل على فساد الألبان، في الآتي:

1- إذا كانت الألبان بها لون دموي، يدل ذلك على أن الماشية المسحوب منها اللبن مصابة بمرض التهاب الضرع.

2- عند ظهور لون يميل إلى اللون الأزرق، فهذا يدل على أن اللبن تم غشه بإضافة الماء له، فتجنب شراء ذلك الذي يميل للون الأزرق.

3- ظهور بعض حبيبات النشا به، يدل ذلك على استخدام إحدى طرق الغش بإضافة النشا إلى الألبان.

4- إذا كان اللبن لا يتعلق بسطح الزجاج الأملس، فهذا يعني أن ذلك اللبن تم غشه بإضافة مواد ضارة.

5- عدم ظهور الدسم الخاص بالألبان عند وضع اللبن بين الأصابع وفركها يدل على التعرض للغش.

ما طرق غش الألبان؟

وحدد جهاز حماية المستهلك الطرق التي يتم استخدامها لغش الألبان، وتتمثل في الآتي:

- إضافة مواد ملونة للألبان.

- إضافة مواد حافظة للبن مثل الفورمالين.

- إضافة الماء للألبان.

- إضافة كميات من النشا أو الدقيق.

- إضافة دهون نباتية.

- نزع الدهون الموجودة في الألبان.