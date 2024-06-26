أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 26-6-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 26-6-2024، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة سكنية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الجبن والألبان، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 121.17 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 253.24 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 94.5 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى الطبيعي بحوالي 273.41 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع حوالي 159.65 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء «الثلاجة» بحوالي 117.68 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء «الاسطنبولي» بحوالي 136.67 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بحوالي 281.2 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بحوالي 145.66 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر بحوالي 41.53 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 29.42 جنيه بالأسواق.