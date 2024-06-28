3 زلازل تضرب بيرو وتحذيرات من موجات تسونامي

شهدت بيرو زلزالًا قويًا بلغت شدته 7.2 على مقياس ريختر ضرب منطقة على بعد 8.8 كيلومتر عن منطقة أتيكيبا، على عمق عشرة كيلومترات، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

التحذير من تسونامي

وطلب مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ الحذر من حدوث موجات مد تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار عند بعض السواحل في بيرو نتيجة للزلزال.

وتقع بيرو ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمركيتين، ويسكنها 33 مليون نسمة وتضرب بيرو مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.

زلازل في بيرو

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا تابعا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بيرو أيضًا على عمق 27 كيلومتار، وزلزالا آخر تابعًا بقوة 4.4 في نفس المنطقة، بالإضافة لـ3 زلازل أخرى أحدها في جزيرة هاواي.