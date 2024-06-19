زلزال نتنياهو يهز إسرائيل ويشعل غضب أمريكا

تسبب مقطع فيديو نشره بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي يوبخ فيه إدارة بايدن بسبب التعطيل المفترض لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في قرار البيت الأبيض بإلغاء محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين في واشنطن.

إدارة بايدن منعت إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

وبسبب نتنياهو كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منعت إرسال شحنات الأسلحة إلى دولة الاحتلال إسرائيل، وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض عطل صفقة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 على الرغم من دعم الكونجرس لمثل هذه الخطوة.

واستمر الداخل الإسرائيلي في التخبط الشديد، حيث أثار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الجدل بعدما سحب مشروع قانون الحاخامات من جدول أعمال الكنيست قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء التصويت على التشريع.

انهيار حكومة نتنياهو أمر لا مفر منه

وحذر مسؤولون من حزب شاس اليهودي المتطرف من أن انهيار حكومة نتنياهو أمر لا مفر منه بعدما اعتبر أن الحل الكامل للائتلاف هو مسألة وقت فقط.

وكان نتنياهو قد أسقط مشروع قانون الحاخامات المثير للجدل للغاية من جدول أعمال الجلسة العامة للكنيست وكذلك اللجنة البرلمانية التي كان من المقرر أن تتداول حول التشريع صباح أمس الثلاثاء، قبل ساعات من التصويت المقرر.

وأعرب الكثيرون من أعضاء الائتلاف الحاكم عن تحفظات كبيرة حول مشروع قانون الحريديم، والذي يلزم بتجنيد خريجي المدارس الدينية المتشددة والذين يرفضوا الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصرون على الاكتفاء بدورهم الديني في الأراضي المحتلة.

الرئيس الإسرائيلي يعتذر بعد هجوم نتنياهو

بعد أن أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو ينتقد إدارة بايدن لقيامها ظاهريًا بإيقاف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أخبر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن ذلك إذا كان لدينا أي شيء لنناقشه، فيجب مناقشته بهدوء.

وقال الرئيس الإسرائيلي وهو يجلس بجوار عضو الكونجرس الديمقراطي ستيني هوير: «نحن ممتنون تمامًا للولايات المتحدة الأمريكية لوقوفها معنا في هذه الحرب، وأنا ممتن للغاية لرئيس الولايات المتحدة لوجوده هنا في بداية الحرب وإرسال رسالة واضحة نيابة عن الشعب الأمريكي والإسرائيليين يحترمون بشكل كبير الدعم الحزبي الذي يتجاوز جميع الانقسامات والصراعات داخل المجتمع الأمريكي».