بعد حضور 200 ألف شخص.. حفل تايلور سويفت يتسبب في وقوع زلزال باسكتلندا

التفاعل مع المطربين في الحفلات الغنائية، ينتج عنه فرحة تغمر قلوب الجماهير، وما حدث في اسكتلندا بحفل مطربة البوب تايلور سويفت، كان على غير المعتاد، ويرجع ذلك بسبب عدد الحضور الذي وصل إلى 200 ألف، تسبب تفاعلهم مع أغانيها الحماسية في هزة أرضية، فما حقيقة الأمر؟

زلزال تايلور سويفت

3 عروض لتايلور سويفت في اسكتلندا خلال الشهر الجاري، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت بعض الصحف والمواقع الأجنبية ومن ضمنها موقع «deadline»، عن وقوع زلزال بسبب حفل «سويفت»، أصدرت هيئة المسح البيولوجي في بريطانيا بيانا، أوضحت فيه تفاصيل ما حدث في الحفل.

توافد جمهور «سويفت» على مكان الحفل، الذي أقيم على أحد الملاعب الرياضية، ورصدت الهيئة وقوع زلزال على بعد 6 كيلو مترات من مكان الحفل، بسبب تفاعل الجماهير مع الأغاني، وتكرر هذا الأمر في الـ3 عروض التي أقامتها مطربة البوب في اسكتلندا، بحسبما ذكر في وكالة «رويترز».

ليست المرة الأولى

ارتبطت حفلات تايلور سويفت مؤخرًا، بوقوع الزلازل والهزات الأرضية، المرة الأولى التي تسببت حفلتها في حدوث هزة أرضية، خلال حفلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة سياتل وولاية لوس أنجلوس، حيث تسبب تفاعل الجمهور مع أغانيها، في وقوع زلزال بقوة 2.3 درجة، لتشهد اسكتلندا المرة الثانية لها، بعد أن حضر ما يقارب 200 ألف شخص لعروضها على مدار 3 أيام متتالية، بجانب الموجات العالية التي تخرج من السماعات، أدت إلى تكرار الأمر مرة أخرى.