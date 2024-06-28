كيف تحقق «فورمة الساحل» وتحويل الدهون لعضلات؟.. مدرب لياقة بدنية يوضح

«الالتزام والإصرار أساسيان للوصول إلى جسم مثالي»، وفقاً لتصريحات الكابتن كريم أسامة، مدرب اللياقة البدنية، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، للحديث عن الاهتمام بالصحة والتغذية وتحويل دهون الجسم لعضلات عبر ممارسة الرياضة والانتظام على أدائها.

كوكتيل فورمة الساحل لرواد الشواطىء: تغذية وتدريب وراحة

يقول «أسامة»: «في فصل الصيف يبحث مرتادي الشواطىء عن فورمة الساحل والتي تحتاج لوقت طويل من ممارسة تمارين اللياقة البدنية والاهتمام بالتغذية السليمة، وللوصول لهذا الهدف هناك 3 عناصر أساسية – بشكل عام؛ التغذية والتدريب والراحة».

حدد احتياجات جسمك أولاً وواظب على التمارين

وتابع: «لابد أن تعرف ماذا يحتاج جسمك في البداية، وكل عنصر من العناصر الثلاثة بنفس الأهمية ولابد من مراجعة الكتلة العضلية للجسم ومعرفة نسبة الدهون والمياه وتحديد الكميات التي يحتاجها الجسم من الوجبات وبعدها يأتي ممارسة تمارين المقاومة على الأجهزة بصالات الجيم، والوصول لنتيجة مرضية لن يأتي إلا بالجهد والالتزام والاستمرارية لمدة 3 أشهر على الأقل، لأن التكوين العضلي له برنامج خاص من خلال الأجهزة الحديثة».