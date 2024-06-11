3 ملابس مهمة لمواجهة ارتفاع الحرارة في فصل الصيف.. خبيرة توضح

كشفت الاستايلست نهى زهران، نوع الأقمشة المناسبة لفصل الصيف لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد للتخفيف من شدتها.

«زهران»: علينا اختيار ملابس مصنوعة من أقمشة تخفف إحساسنا بالحر

وتابعت «زهران»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمُذاع عبر شاشة «dmc»، أن الأقمشة لها دور بارز للتخفيف من حدة ارتفاع الحرارة، مٌوصية باستخدام الأقمشة الطبيعية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الخيوط الطبيعية، مثل الأقطان، والكتان، والحرير، حتى نتحمل موجات الحر المتتالية.

ملمس الأقمشة أفضل طريقة للتعرف على نوعية القماش

وأوضحت أنه يمكن التعرف على الأقمشة سواء مصنوعة من القطن أم لا من خلال ملمسها، ونسبة الأقطان داخلها.

أما المقاسات فقالت: «أثناء الاختيار يُمكن معرفة المقاسات المُناسبة لك من خلال العلامات التوضيحية في بعض العلامات التجارية التي تبين مقاسات الجسم وتختلف من علامة تجارية إلى أخرى ومن مكان إلى آخر».