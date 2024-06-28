هل تشعر بالتنميل في أصابع يديك وقدميك؟.. احذر إصابة خطيرة

عادة الجلوس لمدة طويلة في وضعية خاطئة يؤدي إلى الشعور بتنميل الأطراف، إلا أن هناك البعض يشعر بالتنميل في مختلف الأوقات دون التعرض إلى تلك الوضعيات، ويتجاهل ذلك، دون أن يدرك المخاطر الكامنة وراءه.

أسباب الإصابة بتنميل الأطراف

الشعور بالوخز أو فقدان الإحساس بشكل جزئي أو كلي في الأطراف، يؤدي إلى عدم القدرة على اللمس أو الضغط الخفيف والألم، وذلك يظهر في صورة تنميل الأطراف في أصابع اليدين، والقدمين، والذراعين، والساقين، نتيجة لحدوث خلل في الإشارات الكهربائية العصبية، وذلك قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك».

عند حدوث خلل في الإشارات الكهربائية العصبية، الذي ينتج عنه تنميل الأطراف، يكون له عدة أسباب مختلفة منها السكتة الدماغية، مرض السكري، الصداع النصفي، الانزلاق الغضروفي «الديسك»، تصلب الشرايين، قصور الغدة الدرقية، أو الضغط على العصب نتيجة لوجود ورم، وأخيرًا الضغط المستمر على العصب، مثل وضعيات النوم أو الجلوس بشكل خاطئ.

علاج تنميل أصابع اليدين والقدمين

يتمثل علاج تنميل الأطراف، والتخفيف من الألم المصاحب له، في عدة طرق مختلفة منها التدليك المستمر لزيادة تدفق الدم إلى الأعصاب، استخدام الكمادات الباردة، وعبوات الثلج لتحسين تدفق الدم إلى مكان الخدر أو التنميل، على حد تعبير شام صابر، استشاري العلاج الطبيعي.

وتابع «صابر» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك طُرقا أخرى لتخفيف ألم التنميل يمكن استخدامها في المنزل، منها استخدام الأجهزة المساعدة مثل الأحذية الطبية لتخفيف الضغط عن الأعصاب المقروصة، اتباع نمط حياة صحي لممارسة التمارين الرياضية لتحسين ضخ الدم، والابتعاد عن التدخين، وشرب الكحول، فضلًا عن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفيتامينات وتحديدًا فيتامين «ب12»، والمعادن التي تحسن من صحة الأعصاب.