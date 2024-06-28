يغلق بعد ساعات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 في جميع المحافظات والذي بدأ مطلع يونيو الجاري، إذ من المقرر إغلاق باب التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإعلان النتيجة، وبدء استكمال إجراءات التقديم الورقية في المدارس المقبول فيها التلاميذ.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الابتدائي متضمنًا رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، وكذلك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط «هنا»، مع إنشاء حسابا إلكترونيا جديدا إذ لم يكن لولي الأمر حسابا سابقا على موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي، لكي يتسنى له التقديم.

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي

وفيما يخص خطوات استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي 2024، فإنّه يجري من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي، واختيار تقديم الصف الأول الابتدائي خدمات ولي الأمر، ثم تسجيل الدخول واختيار استعلام، وإتباع الخطوات للحصول على ما يريده.

ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وفيما يخص ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي حكومي، وكذلك تقديم الصف الأول الابتدائي تجريبي، فإنّ التقديم يحق للأطفال الذين يوافق تاريخ ميلادهم قبل 1 أكتوبر عام 2018، أمّا المولودون بعد هذا التاريخ فيحق لهم تقديم رياض الأطفال 2024/2025.

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

على جانب آخر، حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، بدءًا من الثلاثاء 25 يونيو وحتى الأربعاء 31 يوليو المقبل، وذلك الموعد أيضًا لتقديم رياض أطفال أزهر 2024.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له، أنّه سيجري تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 عبر رابط إلكتروني من خلال الضغط «هنا»، واختيار المعهد سواء عادي أو نموذجي أو خاص.

وعقب ذلك يجري تسجيل كافة بيانات التلميذ في الخانة المطلوبة، ثم حفظها وطباعة طلب التقديم.