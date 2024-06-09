رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. مستمر حتى 30 يونيو

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، على موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات» بداية من يوم 1 يونيو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، موضحة أنَّ سن القبول يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

وأكّدت الوزارة أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل يكون عن طريق ولي الأمر من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، إذ يتمّ تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، مشيرًة إلى أنَّه في حالة تعسُر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني، من هنـــا، يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها ومعه صورة من شهادة الميلاد.

وشددت الوزارة على تسجيل البيانات وفقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، مشيرًة إلى أنَّه يتمّ تشكيل لجان التنسيق بالمديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن طبقاً لشهادة الميلاد الأصلية والمربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

وترصد «الوطن»، خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وجاءت كالتالي:

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.

- تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر.

- إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي، في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم.

- إدخال البيانات الأساسية وهي: «الاسم رباعي - الرقم القومي لولي الأمر أو الواصي - المحافظة (محل الميلاد) - تاريخ الميلاد».

- حفظ البيانات.