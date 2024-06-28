مهرجان الإذاعة والتلفزيون يكرم رئيس البرلمان العربي في تونس

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين؛ المنعقدة في جمهورية تونس عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي شارك في المهرجان ضيف شرف، تلبية للدعوة التي تلقاها اتحاد إذاعات الدول العربية، وتسلم درع المهرجان.

ومن جانبه، عبّر رئيس البرلمان العربي عن شكره وسعادته بهذا التكريم، مؤكداً دعم البرلمان العربي للرسالة الإعلامية الصادقة والأعمال الفنية الهادفة التي تستهدف الارتقاء المجتمعات العربية وتوعيتهم بقضايا أمتهم، مضيفًا أن الأعمال الفنية الجادة يكون لها تأثير ممتد في التوعية والإرشاد.