تفعيل ميكنة منظومة الغسيل الكلوي بمستشفى الحسينية في الشرقية

فعّل الفريق الطبي بوحدة الكلى الصناعي بمستشفى الحسينية المركزي، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي بوحدة الكلى في المستشفى، للمرة الأولى بالشرقية، تحت إشراف الدكتور إبراهيم سعيد مدير مشروع الميكنة نفرومصر، والدكتور كريم سالم مدير إدارة الكلى بالوزارة، والدكتورة ساره إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى.

تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بأنّ محافظة الشرقية تعد أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، في 8 مراكز طبية خاصةً، منذ شهر أبريل 2024، وتعد أيضًا أولى المحافظات الكبرى في عدد السكان، في تفعيل وتسجيل الميكنة بالمنشآت الطبية الحكومية بعد تجربتها بمحافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر واسوان.

تطبيق منظومة التحول الرقمي

وأشار إلى أنّ هذا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مقدمًا الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة الكلى الصناعي، ومدير مستشفى الحسينية، ولجميع الفرق الطبية بوحدة الكلى الصناعي بالمستشفى، على جهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.