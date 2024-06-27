وظائف شاغرة في وزارة الصحة لخريجي هذه الكليات.. إليك الشروط للتقديم

أعلن قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، عبر منشور في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، حاجته لموظفين للعمل في قطاع أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمستشفيات، عن طريق الانتداب من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة.

شروط التقديم

ويجب فيمن يتقدم لهذه الوظائف أن يتوفّر فيه الشروط التالية كما بينها وزارة الصحة:

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس «صيدلة - أسنان - علاج طبيعي».

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون حاصلًا على شهادة ICDL.

- أن يجيد إحدى لغات البرمجة.

- ليس لديه مانع في العمل خارج المحافظة.

طريقة التقديم

ويمكنك التقديم على الوظائف من خلال إرفاق السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية ضمن شروط التقديم، من خلال الدخول على استمارة التقديم، ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي: «الاسم - السن - رقم التليفون - الإقامة - المؤهل الدراسى الأساسي - سنة الحصول عليه - ذكر اسم التخصص فى الدراسات العليا إن وجد وسنة الحصول عليها - الحالة الاجتماعية - إمكانية العمل من الخارج - ذكر اللغات والتدريبات التي حصل عليها».