رابط سريع لحجز كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024-2025 من وزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحة والسكان، رابطا سريعا لحجز كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024 - 2025، والذي يتم توفيره لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تعاملاتهم مع مختلف المؤسسات الحكومية، إذ أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الكارت يحمل العديد من المزايا سواء في التوظيف أو الحصول على سيارة أو وحدة سكنية من الوحدات التي تُعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بين الحين والآخر.

رابط سريع لحجز كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024-2025

وفق وزارة الصحة، يمكن الدخول على رابط سريع لحجز كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024 - 2025، من هنا، وشددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية الكشف المميكن لجميع أنواع الإعاقة واختلاف شدتها: «عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزاً لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة»، ويمكن الحجز من خلال الرابط من هنـــا.

وفي سياق متصل، تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في عقد لجنة فحص تظلمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لعرض الحالات المتقدمة ومناظرتهم أمام اللجنة.

تعليمات مهمة بشأن كارت الخدمات المتكاملة

- تم إلغاء المنشور الوزاري والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن

- ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن

- ضرورة الالتزام بالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة

- ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

- يحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات «الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة

- يتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم 1 للجميع دون استثناء

- توريد مبلغ 50 جنيها مقابل مادي رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي

- ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يوميا من مُدخلي البيانات والاخصائيين

- التأكد من إتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.