إعادة إصلاح مجمع الشفاء الطبي بغزة.. ظل شامخا أمام الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ظل شامخًا أمام قذائف الاحتلال.. محاولات لإعادة إصلاح مجمع الشفاء الطبي بغزة».

صمود مجمع الشفاء الطبي أمام الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت القناة: «مثلما كان رمزا للحياة أراده عدوه أن يكون مقبرة لأبناء القطاع، مجرد جسد خاو لمبنى استطاعت آله الاحتلال العسكرية أن تهزمه كحال كافة مباني غزة إلا أنه ظل شامخا أمام كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي فكان أمل غزة وأهلها الأخير وليس مجرد مشفى أو كما عرفه العالم باسم مجمع الشفاء الطبي».

مجمع الشفاء أول ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من مباني القطاع الصحي، أكبر وأضخم مجمع طبي على مستوى قطاع غزة، استهدفته آلة الاحتلال فدمرت أجزاء كبيرة به، كما تمكن الحصار من إخراجه من الخدمة نتيجة نقص الأدوية والوقود، شهد مجازر كبرى ناتجة للعدد الهائل والضخم الذي كان يحتمي خلف جدرانه هربا من القصف إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يراعي قدسيته فاستهدفته ومن فيه.

بعد أشهر من معركة دموية، لم تترك شبرا في قطاع غزة إلا واستهدفته، يسعى من تبقى من أطبائه والأهالي لإعادته مجددا حتى يتمكن من حمايتهم كعادته أو مساعدتهم وأطفالهم على النجاة.