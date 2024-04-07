مجمع الشفاء الطبي في غزة يفقد مقومات الحياة.. تحول إلى مقبرة بشرية (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مجمع الشفاء الطبي بغزة تحول إلى مجرد هيكل محطم تملؤه الجثامين».

وجاء في التقرير: «المستشفى الأكبر في غزة تحول إلى مجرد هيكل تملؤه الجثامين».. بهذه الكلمات وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الوضع الحالي لمجمع الشفاء الطبي الذي يعكس الحالة الكارثية التي يعانيها القطاع الطبي في غزة، بفعل غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كل القوانين الدولية.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنّ فريقا من المنظمة الأممية نجح في الوصول للمجمع بعد انسحاب جيش الاحتلال منه بعد عملية عسكرية استمرت نحو أسبوعين، مشيرًا إلى أنّه تحول إلى مقبرة بشرية وأن غالبية المباني لحق بها دمار هائل وتحولت محتوياتها إلى رماد.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات عاجلة في قطاع غزة، خاصة أنّ المجاعة أصبحت تلوح في الأفق بالتزامن مع تفشي الأمراض بالقطاع، كما دعا إلى حماية المرافق الصحية المتبقية في غزة، وحماية العاملين في المجالين الصحي والإنساني، مطالبا بضرورة توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق.