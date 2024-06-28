«مصر للطيران» تسير 20 رحلة لعودة الحجاج المصريين والأفارقة غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة ستسيّر غدا السبت من خلال جسرها الجوي لإعادة الحجاج المصريين والأفارقة عدد 20 رحلة جوية من الأراضى المقدسة إلى مصر، بواقع 9 رحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة، و8 رحلات من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة، ورحلتين من مطار جدة إلى مطار كوناكري بغينيا، ورحلة من مطار جدة إلى مطار باماكو بمالي.

رحلات جوية

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم إلى أن الـ20 رحلة جوية التي ستسيرهم الشركة غدا من الأراضي المقدسة مخصصين لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج غينيا ومالي وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

عودة الحجاج

وأشارت الشركة إلى أنّ مصر للطيران ستختتم جسرها الجوي لعودة الحجاج المصريين والأفارقة يوم السبت الموافق 5 يوليو 2024.