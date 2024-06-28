فرق عمل تجوب شوارع القاهرة لتلقي طلبات ترخيص المحال دون رسوم

أكدت محافظة القاهرة استمرار تسيير لجان على المحلات والأنشطة التجارية لتلقي طلبات ترخيص المحال، والعمل على تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، وتعريف أصحاب المحلات بأهمية تطبيق القانون.

خدمة الشباك الواحد

وأوضح اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، أنّ فريق العمل من الحي والمركز التكنولوجي يُجري جولات مرورية على المحال التجارية في شوارع وميادين الحي لتنفيذ القانون 154 لسنة 2019، وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يُقدمها قانون المحال العامة، إذ يتعامل صاحب المحل مع شباك واحد بدلًا من التردد على جهاتٍ عدة للحصول على ترخيص المحل.

رسوم وطلبات الترخيص

وأشار إلى أنّه بمجرد تقديم صاحب المحل طلب ترخيص يمنع ذلك تعرضه لقرار الغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، لافتًا إلى أنّ فرق العمل في الشارع تتسلم طلبات الترخيص دون مقابل، وأما رسوم الترخيص فهي تُحدد بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لافتًا إلى أنّ قانون المحال يُساهم في اختصار الدورة المستندية ويقضي على البيروقراطية.

وأشار إلى أن فرق العمل تمر على المحال وتتسلم طلبات الترخيص من المواطنين والمستندات المطلوبة لترخيص النشاط منها سجل تجاري حديث، ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب والبطاقة الضريبية وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي للنشاط.