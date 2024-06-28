بسبب المنع... 30 ألف فلسطيني فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى 30 ألف فلسطيني فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بسبب الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى باحات الأقصى.

30 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بيان دائرة الأوقاف الفلسطينية عن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقدرت دائرة أوقاف القدس عدد المصلين بـ30 ألف.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، وفحصت هويات القادمين المصلين لأداء الصلاة، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

واعتدت قوات الاحتلال على مرابط عربي من فلسطيني 48، وأعاقت عمل الطواقم الصحفية عند باب الأسباط، ومنعتم من تغطية الانتهاكات الإسرائيلية.

وحرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس العربية المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، واشترطت استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة الفلسطينية المقدسة.

تشديد الإجراءات ومنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، والتي زادت بشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي واستشهد وأصيب خلاله أكثر من 124 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.