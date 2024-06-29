سر نجاح الزيتون المخلل وطريقة تحضيره.. «اعمليه زي المحلات»

الزيتون الأخضر المخلل من أكثر أنواع المخللات شهرة، إذ يحب البعض تناوله في السلطات والساندويشات ووجبات الطعام المختلفة بسبب مذاقه اللذيذ، لذا تبحث كثير من السيدات عن أسرار عمل مخلل الزيتون بشكل سريع في المنزل وأسرار نجاحه.

يُمكن عمل الزيتون المخلل في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الزيتون الأخضر المخلل

1 كيلو زيتون أخضر.

3/4 كوب كبير ملح.

ليمون مقطع شرائح.

عصير ليمون.

5 كوب كبير ماء .

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل

احضري الزيتون الأخضر و شقي كل حبة ثلاث شقات من ثلاث جهات مختلفة بالسكين.

ضعي الزيتون في إناء وغطيه بالماء واتركيه منقوعًا لمدة 4 أيام قم قومي بتغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى تتخلصي من مرارة الزيتون.

احضري إناء لعمل محلول ملحي، بوضع الملح و عصير الليمون و الماء ثم قلبي باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الملح تمامًا.

احضري برطمان التخزين وضعي طبقة من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح وكرري ذلك حتى الانتهاء من الكمية.

اضغطي على اخر طبقة زيتون باليد للأسفل حتى تفرغي الهواء.

ضيفي محلول الملح لمكونات البرطمان ثم اضغطي باليد للأسفل مرة أخرى حتى تفرغي الهواء واغلقي البرطمان مباشرة وانتظري 15 يوم بدون فتح البرطمان.

بعد 15 يوما يصبح الزيتون الأخضر المخلل جاهز للتقديم.

سر نجاح مخلل الزيتون الأخضر