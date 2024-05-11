موسكو تهدد غرب أوروبا وتزحف نحو خاركيف.. أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

تتصاعد حدة الحرب والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، في وقت بدأت فيه قوات موسكو في الزحف ناحية مدينة خاركيف، فيما قالت الخارجية الروسية إنّ القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية.

وبدأت روسيا في شن هجومًا بريًا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وتدور المعارك بين الجيشين، واستطاعت القوات الروسية التقدم لمسافة كيلومترًا واحدًا في خاركيف قرب بلدة فوفشانسك، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

ويسعى الجيش الروسي للتقدم لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وإنشاء منطقة عازلة بها، في طريقه للسيطرة الكاملة على خاركيف.

أوكرانيا تعلن إجلاء سكان البلدات الحدودية

وفور بدء الهجوم الروسي البري، أعلنت أوكرانيا إجلاء سكان البلدات الحدودية في خاركيف، بحسب ما أعلنته وكالة «فرانس برس»، ورغم ذلك، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنّ الهجوم البري استطاعت قوات كييف إيقافه، ويستمر القتال بين القوات.

روسيا تهدد الدول الغربية

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والشخصية المقربة من الرئيس الروسي «بوتين» دميتري ميدفيديف، قال تعليقًا على بيان الخارجية الروسية بشأن الأسحلة البريطانية التي تضرب بها كييف العاصمة الروسية، إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالسلاح، يجب أن تفهم أن الرد لن يتوجه إلى كييف وحدها، في تهديد علني بأن موسكو تستعد لضرب دول غرب أوروبا التي تزودها بالعتاد العسكري.