«حماس»: على الأمم المتحدة وقف الإجراءات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

قالت حركة حماس، على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة إلى العمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت «حماس»: «إجراءات الاحتلال تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الإسرائيليين، كما أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع الاستيطان وشرعنة 5 مستوطنات جديدة إعلان عملي بالمضي في خطط سموتريتش للسيطرة على الضفة».