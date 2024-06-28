قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المعابر وتمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن إسرائيل تواصل تعنتها بشأن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء لليوم الثاني على التوالي، حيث منعت الشاحنات والحافلات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول لقطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول شاحنات الوقود لغزة

وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، وتقدمه الإعلامية داما الكردي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت شاحنات الوقود والمحروقات من الدخول أيضا اليوم، بينما سمحت أمس بدخول 4 شاحنات للغاز فقط.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ذلك يحدث رغم تصاعد التصريحات الأممية الصادرة في هذا الشأن، والمحذرة من مزيد من الكوارث الإنسانية داخل قطاع غزة، والذي يشهد حصارا مطبق تفرضه عليه إسرائيل وآلة الحرب منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، ولعل آخرها كان بالأمس لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن أكثر من 557 ألف امرأة، يعانون في غزة من نقص حاد في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن 99% من النساء المرضعات أصبحن يواجهن خطر تدبير المواد الغذائية اللازمة حتى يرضعن أطفالهن.