السكة الحديد تقرر تعديل تركيب عدد من القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء تعديلات ضخمة في تركيب القطارات على الوجهين البحري والقبلي، موضحة أن التعديلات تشتمل على خط «القاهرة - أسوان» و«القاهرة - مرسى مطروح» و«القاهرة - بورسعيد» و«بورسعيد - الإسكندرية»، وتبدأ اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وحصلت «الوطن» على مستند رسمي من السكة الحديد، يشتمل على التفاصيل الكاملة للتعديلات وهي كالآتي:

اعتباراً من أول يوليو المقبل

- يتم تعديل تركيب قطار رقم 1004 «القاهرة - أسوان» بتركيب «جرار - عربة قوى - 9 عربات ثالثة مكيفة».

- يتم تعديل تركيب قطار رقم 1205/1206 «القاهرة - مرسى مطروح» بتركيب «جرار - 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية - عربة ثالثة بوفية تهوية ديناميكية».

- تعديل تركيب قطار رقم 945 «القاهرة - بورسعيد» بتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة».

- تعديل تركيب قطار رقم 590/591 «بورسعيد - الإسكندرية» بتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة».

- تعديل تركيب قطار رقم 956 «بورسعيد - القاهرة» بتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة».

اعتباراً من 2 يوليو المقبل

- يتم تعديل تركيب قطار رقم 81 «أسوان - القاهرة» بتركيب «جرار - عربة قوى - 9 عربات ثالثة مكيفة».

- يتم تعديل تركيب قطار رقم 1209 / 1208 «مرسى مطروح - القاهرة» بتركيب «جرار - 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية - عربة ثالثة بوفية تهوية ديناميكية».