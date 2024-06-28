السكة الحديد تعلن تنفيذ حركة تعديلات في تركيب القطارات

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب عدد من القطارات اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بقطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ترصد «الوطن» تفاصيل تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط:

أولاً: اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 / 7 / 2024.

* تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات أسباني مطور.

* تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور.

- تعديل تركيب قطار 1004 القاهرة / أسوان ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة.

- تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 القاهرة / مرسى مطروح ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفية تهوية ديناميكية.

ثانيا: اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 7 / 2024.

- تعديل تركيب قطار 81 أسوان / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة.

- تعديل تركيب قطار 1209 / 1208 مرسى مطروح / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفية تهوية ديناميكية.

* تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان /الإسكندرية لعربات أسباني مطور.

ثالثا: اعتبارا من 2024/7/3

* تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.