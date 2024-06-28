مد تصويت الانتخابات الرئاسية الإيرانية ساعتين وسط منافسة بين 4 مرشحين

تستمر عملية الإقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة للاختيار من بين أربعة مرشحين خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقى حتفه في 19 من مايو الماضي جراء حادث تحطم مروحيته العسكرية غرب إيران، إثر سوء الأحوال الجوية وفقا لما ذكرته «القاهرة الإخبارية».

وأفادت القاهرة «الإخبارية» إلى أن لجنة الانتخابات مددت وقت التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لساعتين.

مرشحين الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ومنذ صباح الجمعة، تم فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية في إيران.

ووفق لمأ أعلنته لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية فأنه هناك نحو 60 ألف مركز للاقتراع.

كما يوجد خارج إيران 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة، ومن المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين

فيما قال وزير الداخلية الإيرانية في وقت سابق الجمعة، إنه يبلع عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب نحو 61 مليون و452 ألفاً و423 مواطن داخل إيران أو خارجها.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين بعد أن انسحب اثنين من مرشحي المعسكر المحافظ قبل ساعات من إنطلاق الانتخابات هم «أميرحسين قاضي زاده هاشمي» و«على رضا زاكانى».

والمرشحون الأربعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية هم: « سعيد جليلى» المفاوض النووي السابق، ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ومصطفى بور محمدى رجل الدين الوحيد المشارك في الانتخابات، ومسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد الذي يعمل جراح قلب.