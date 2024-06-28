شواطئ مطروح تشهد ارتفاعا في أمواج البحر والمحافظ يحذر المواطنين

شهدت شواطئ مطروح اليوم الجمعة رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى مع إغلاق كورنيش الأبيض الجديد، بالتزامن مع حالة اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بشكل كبير وصل إلى مترين ونصف في بعض المناطق، مع تنبيهات على المصطافين بالحذر من نزول البحر حتى يوم الأحد المقبل بحسب تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية.

شواطئ مطروح كاملة العدد في إجازة الجمعة

وشهدت شواطئ مطروح إقبالا كبيرا من المواطنين من أهالي المحافظة والمصطافين من مختلف المحافظات المجاورة إلى أن أصبحت كاملة العدد تقريبا بحسب البيانات الرسمية للمحافظة مطروح.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيان، إنه وجه غرفة السياحة والمصايف، بضرورة المتابعة المستمرة لشواطئ مطروح بشكل يومي للتأكد من وجود المنقذين وتوزيعهم على الأماكن المحددة لهم بشكل يسمح بالتدخل في أسرع وقت حال حدوث أي طارئ.

انتشار سيارات الإسعاف على شواطئ مطروح

وقال «شعيب» إن سيارات الإسعاف انتشرت بشكل مكثف في الأماكن المخصصة لها قرب شواطئ مطروح للتدخل حال وقوع أي طارئ مع تزاحم المواطنين بشكل كبير على الشواطئ.

وقال بيان رسمي لمحافظة مطروح إن شواطئ مطروح تشهد ارتفاعا في موج البحر بشكل كبير محذرة المواطنين، بعدم نزول شواطئ البحر المفتوح حرصاً على سلامة أرواحهم.