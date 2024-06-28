حسن الشافعي يكشف عن مفاجأة في أزمة شيرين عبدالوهاب مع شقيقها

كشف الملحن حسن الشافعي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن مستندات جديدة في مشكلة سرقة شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب لحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها.

وكان شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا في الساعات الماضية يؤكد براءته من الاتهامات التي وجهها له زوجها السابق المطرب حسام حبيب بأنه استولى على حساباتها على السوشيال ميديا، موضحًا أن لديه مستندات سيكشف عنها أمام القضاء.

حسن الشافعي يكشف حقيقة استغلال شيرين عبدالوهاب

وجاء نص البيان الذي نشره «الشافعي» كالتالي: «أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامو شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، وردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها».

وتابع البيان: «أولًا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت.. ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان، بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية، وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11».

واستطرد البيان: «ثانيا، الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم يقينيًا بذلك التعاقد، وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسميًا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلًا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب».