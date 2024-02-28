أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على عودتها لـ حسام حبيب 

حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بشأن عودتها إلى الفنان حسام حبيب من جديد بعد الانفصال رسميا خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد عن عودة شيرين إلى حسام حبيب مرة أخرى، لتنفي كل هذه المعلومات وتؤكد أن العلاقة بينهما زمالة فنية فقط.

شيرين تكشف حقيقة عودتها لـ حسام حبيب

وعن حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب، أكدت شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي، منذ قليل، أنه لا صحة مطلقًا لما أُشيع مؤخرًا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، ولا نية لديها لهذا الأمر، مُشيرة إلى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية، وتكن له كل الاحترام والتقدير.

أعمال شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من النشاط الفني بالفترة الحالية، حيث طرحت مٌؤخرًا أغنية «الدهب»، وحصدت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور، ثم أحييت حفلا غنائيا على أحد مسارح دولة لبنان مؤخرًا، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وظهرت شيرين بإطلالة جذابة في هذا الحفل، حيث ارتدت فستانًا بالترتر الأسود والفضي، كاشفَا بعض الأجزاء من جسمها، حيث توجد بها بعض الأجزاء الشفافة.