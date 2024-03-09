أول رد من محامي شيرين عبد الوهاب بعد الحكم بتغريمها وإدانتها

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه سوف يستأنف غدا الاحد، على حكم تغريمها الذي صدر اليوم من محكمة جنح الشيخ زايد، مشيرا إلى أن هذا الحكم أول درجة المحكمة، والمحكمة رفضت الدعوى المدنية، وجرى إحالتها للمحكمة المختصة.

حقيقة تنفيذ الحكم ضد شيرين عبد الوهاب

وأوضح «قنطوش» في بيان صحفي، أن المحكمة أصدرت حكما بتغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا الحكم ليس نهائيا، فهو في أول درجة من درجات التقاضي.

وأوضح محامي الفنانة، أن شيرين عبد الوهاب لديها ثقة في القضاء المصري العادل، وأن طلب الاستئناف سوف يجري تقديمه غدا، وكذلك تقديم المستندات كافة في جلسة الاستئناف.

وأوضح محامي شيرين عبدالوهاب، أن هناك 4 قضايا أخرى تنظرها المحاكم، كانت الفنانة قد رفعتها ضد محمد الشاعر.

بداية الأزمة بين شيرين عبدالوهاب ومحمد الشاعر

يشار إلى أن أول جلسة في قضية محمد الشاعر ضد شيرين لم يحضر فيها محامي الأول، وحضر «قنطوش»،، وقدم المستندات كافة التي تثبت براءة موكلته، وبالفعل جرى حجز القضية للحكم في جلسة يوم السبت الماضي.

وفوجئت شيرين بأن القضية عادت مرة أخرى للمرافعة، عن طريق تقديم طلب فتح باب مرافعة من محامي آخر للفنانة شيرين، بدون علمها وموافقتها أو طلبها، وتزامن هذا الطلب مع طلب فتح باب المرافعة من محامي الشاعر، وعندما علمت الفنانة بذلك طلبت منه عدم التدخل وألغت توكيله.

وفي جلسة اليوم السبت، صدر الحكم بالغرامة، وهذا حكم أول درجة من درجات التقاضي، بالإضافة لرفض الدعوة المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة، لتبدأ شيرين ومحاميها ياسر قنطوش، في تقديم طلب الاستئناف غدا الأحد.