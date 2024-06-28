حريق ضخم في مستوطنة إسرائيلية وقاعدة عسكرية بالضفة الغربية

أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم جنوده من قاعدة لواء عتصيون الإقليمي في الضفة الغربية، الذين يقدر عددهم بمئتين جندي، بسبب اندلاع حريق كبير في المنطقة، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

حريق كفار عتصيون

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل، إنّ الحريق امتد من منطقة مستوطنة كفارعتصيون إلى القاعدة العسكرية، مضيفة أنه لم يكن متعمدًا.

وأرسلت سلطات الاحتلال 6 طائرات للسيطرة عل الحريق الضخم الذي اندلع في المستوطنة، واستدعت 20 فرقة إطفاء.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما قال جيش الاحتلال إن لواء عتصيون الإقليمي يواصل تنفيذ «الأنشطة العملياتية كالمعتاد».

وشهدت إسرائيل عددًا من الحرائق الضخمة في الفترة الماضية، جراء صواريخ حزب الله اللبناني.

ويتزامن هذا الحريق مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن هناك حالة من الإرهاق الجسدي والتعب نفسي بين العديد من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ضابط بارز أبلغ قيادة جيش الاحتلال بضرورة التخلي عن شعار عمليات بأي ثمن، وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال.