عاجل.. «ترامب» يتحدث عن حل الدولتين.. و«بايدن»: أنقذنا إسرائيل من الانهيار

تناول كل من الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»

بايدن: أنقذنا إسرائيل من الانهيار

قال ترامب، إنه سيتوجب عليه النظر في ما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية لتحقيق سلام دائم أم لا، لافتا إلى أنه على إسرائيل مواصلة الحرب حتى إنهاء حماس.

وأوضح جو بايدن: «الحرب في غزة لا يمكن أن تستمر لكننا سنقضي على حماس مثلما قضينا على بن لادن»، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، داعيا إسرائيل إلى الحذر من استخدام أسلحة مُعينة في المناطق المأهولة

أكد «بايدن» أن أمريكا أنقذت إسرائيل من الانهيار، وأمريكا أكبر داعم لها في العالم.