اللواء أحمد جمال: مخططات الجماعة إجرامية ونصحتهم بالتخلي عن «الأخونة» 

نصحت جماعة الإخوان، إبان توليهم الحكم، بالتخلى عن التنظيمية ومحاولات الأخونة، والعمل بمبدأ سيادة القانون والتلاحم مع الشعب وعدم معاداة شباب ثورة 25 يناير، والعمل على استقرار البلاد، إلا أنهم لم يستجيبوا لنصائحى، بسبب غلبة العمل التنظيمى على أفكارهم.

طبيعة تنظيم الإخوان وولائه لتنظيمات خارجية، واعتقاده بأن مؤسسات الدولة تتآمر عليه، كانت سبباً فى انسياق نظامهم خلف قرارات تخدم هذا التنظيم، وحرصهم على إقصاء رموز الدولة والوطنيين من مختلف المؤسسات، والعمل على أخونة تلك المؤسسات، ما جعل الشعب يخرج فى 30 يونيو لمقاومة تلك الأخونة والحفاظ على الدولة، ودعم القوات المسلحة لمواجهة مخطط تدمير مصر.

القوات المسلحة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنقذت مصر من التقسيم والتدمير الذى كان ينوى الإخوان تنفيذه خضوعاً لقرارات التنظيم العالمى، وأنقذتها من نشوب حرب أهلية، وما حدث فى ثورة 30 يونيو منحة إلهية للشعب المصرى، ورسالة لدول العالم بأن المصريين عازمون وقادرون على مكافحة الإرهاب، وأن الأحداث الإرهابية التى أعقبت سقوط الإخوان كانت جزءاً من مخطط الإخوان لمعاقبة المصريين، الذين أوقفوا المخطط الإجرامى لتقسيم مصر.

لم يُفلح الإخوان وأنصارهم من أعداء الوطن فى تأجيج الفتنة الطائفية، التى حاولوا إثارتها من خلال استهداف الكنائس والأقباط، واستطاعت الوحدة الوطنية المصرية مواجهة هذا التحدى وتغلبت عليه، وأفسدت مخططات تنظيم الإخوان التى كانت تهدف إلى تجويع المصريين بفرض حصار اقتصادى غير معلن عليهم مستعينين بدول أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، وبسبب تكاتف المصريين فى هذه المرحلة استطاعوا التغلب على هذه المخططات الإجرامية.