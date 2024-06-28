اقرأ في «السياسي» ملحق الوطن الأسبوعي: 30 يونيو.. ملحمة وطنية أطاحت بـ«الفاشية الدينية»

أصدرت جريدة «الوطن» عددا جديدا من ملحق «السياسي»، وهو ملحق أسبوعي انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة على الصعيد السياسي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وفي إطار دورها في صناعة الوعي تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الصفحة الأولى

30 يونيو ثورة بناء وطن

الصفحة الثانية

- «30 يونيو».. ملحمة وطنية أطاحت بـ«الفاشية الدينية»

- ضحايا حكم الإخوان

الصفحة الثالثة

- د. مايا مرسى تكتب: تاريخ لن يُنسى!!

- طارق نصير يكتب: سفينة النجاة للمصريين

الصفحة الرابعة

- عصام هلال عفيفى يكتب: حطمت مطامع الإخوان

- د. سمير فرج يكتب: ثورة شعب أيدها الجيش

- د. باسل عادل يكتب: ميلاد ثورة ووأد جماعة

الصفحة الخامسة

- طارق الخولى يكتب: 11 سنة ثورة

- أحمد فؤاد أباظة يكتب: يوم قال الشعب كلمته

- سليمان وهدان يكتب: ثورة الضرورة للمصريين

الصفحة السادسة

- طارق سعدة يكتب: كُتب علينا التصحيح (30 يونيو)

- نشوى الديب تكتب: نداء شعب.. واستجابة جيش

- د. رامى عطا يكتب: عودة مسار المواطنة

الصفحة السابعة

- أيمن عقيل يكتب: ثورة 30 يونيو.. ما الذى تغير؟

- د. رانيا يحيى تكتب: من الكسر إلى النصر

- محمد أبوالعلا يكتب: ميلاد جديد لمصر الحديثة

الصفحة الثامنة

- أحمد العوضى يكتب: نقطة تحول تاريخية

- عبدالناصر قنديل يكتب: لماذا كانت الثورة واجبة؟

- باسم حلقة يكتب: لهذه الأسباب شاركنا فى الثورة

الصفحة التاسعة

- سحر الجعارة تكتب: الشعب وجد من يحنو عليه

- كريم العمدة يكتب: فنكوش برنامج الـ100 يوم وعود زائفة تطيح بالجماعة

- د. هبة واصل تكتب: أنقذت مصر من الضياع

الصفحة العاشرة

- عماد فؤاد يكتب: إرادة شعب وصلابة قائد

- سحر السنباطى تكتب:انتصار عظيم لحقوق الطفل المصرى

- مجدى البدوى يكتب:ثورة بناء