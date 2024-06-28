اقرأ في عدد «الوطن» الخاص غدا: 30 يونيو.. ثورة بناء وطن 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- 30 يونيو.. ثورة بناء وطن

- شهادات للتاريخ.. شيخ الأزهر: الإرادة الشعبية انتصرت.. والبابا تواضروس: الثورة خلقت حياة جديدة.. و«جمال الدين»: مخططاتهم إجرامية.. و«الببلاوى»: الإخوان حاولوا فرض الحكم بالقوة

- «الوطن السياسى».. نخبة من السياسيين والشخصيات العامة والمفكرين يكتبون شهاداتهم: «30 يونيو.. إرادة شعب»

الصفحة الثانية

- «السيسى» يشهد مؤتمر الاستثمار «المصرى - الأوروبى» اليوم

- المؤتمر يعقد على مدار يومين.. وجلسات اليوم الأول أبرزها مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. وتوقيع مذكرات تفاهم لدعم الاقتصاد الكلى والاستثمار وزيادة الصادرات وتصنيع السيارات.. ولقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة

- «سند الخير» تحقق مبيعات بـ431٫4 مليون جنيه خلال 106 أسابيع

- «آمنة»: الدفع بـ 100 سيارة لتغطية المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً فى 16 محافظة.. و«المبادرة» تعرض 37 نوعاً من السلع منها اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والأرز والمكرونة بنسب تخفيض تصل إلى 25%.. متابعة دورية لالتزام السيارات بالأسعار المعلنة

- جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل قتل الفلسطينيين ويستهدف «الدفاع المدنى» وخيام النازحين فى «غزة»

- «الثانوية».. طلاب علمى يؤدون «الفيزياء» والأدبى على موعد مع «التاريخ»

- النائب علاء عابد يكتب: 30 يونيو.. ثورة إرادة شعب وبطولة جيش وشجاعة قائد

الصفحة الثالثة

- 30 يونيو.. ثورة بناء وطن

الصفحة الرابعة

- أمن قومى.. «الجماعة» فوق الوطن.. الإرهاب سبيل الإخوان للسيطرة بالقمع والتهديد ومحاولات الاغتيال

- «التنظيم» وأنصاره أهدروا دماء المعارضة وتعاونوا مع التنظيمات المتطرفة.. والعفو عن الإرهابيين باكورة قرارات الرئيس الإخوانى

- اللواء أحمد جمال: مخططاتهم إجرامية ونصحتهم بالتخلى عن «الأخونة»

- د. سمير فرج: ثورة شعب أيدها الجيش

الصفحة الخامسة

- مغالبة لا مشاركة.. «التنظيم» سعى للسيطرة على الحياة السياسية.. وتراجع عن وعوده وشارك فى انتخابات الرئاسة 2012 بمرشحيْن

- القوى الوطنية تشكل «جبهة إنقاذ» فى مواجهة الإعلان الدستورى.. و«الشهابى»: الإخوان هددوا المعارضة بالاغتيال

- د. أحمد الطيب: الإرادة الشعبية انتصــرت فى 30 يونيو

- النائب تيسير مطر: خرجوا من السجون فى 2011 وعزموا على الوصول للحكم من أجل إسقاط الدولة

- فريدة الشوباشي: يونيو المصري

- المستشار عصام هلال عفيفي: صخرة تحطمت عليها مطامع الإخوان

الصفحة السادسة

- اختطاف الهوية.. «الجماعة الإرهابية» عمدت إلى محاربة التنوير والثقافة والفن.. وفرض «السمع والطاعة»

- البابا تواضروس الثانى: الثورة عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين

- «فرغلى»: الجماعة استغلت الدين بشكل سيئ للتقرب من المواطنين.. و«القاضى»: جاهدت من أجل فرض أفكارها المتطرفة بالعنف والضغط

- «كمال»: تعمدت طمس الهوية المصرية بزرع الفكر المتطرف بين الأطفال وطلاب المدارس والجامعات

- د. مايا مرسى تكتب: 30 يونيو 2013.. تاريخ لن يُنسى!!

الصفحة السابعة

- بيع الوهم.. أزمات اقتصادية بالجملة.. التنظيم يروّج «الفنكوش» بشعار «نحمل الخير لمصر»

- «الإخوان» تكذب: مشروعنا الاقتصادى يحقق الرخاء للبلد.. والنتيجة تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار وزيادة عجز الموازنة

- حازم الببلاوى: الإخوان حاولوا فرض الحكم بالقوة وتهديد الناس

- سياسات التنظيم وعدم الاستقرار دفعت المستثمرين الأجانب للهروب.. والمؤسسات الدولية تخفض تصنيف مصر الائتمانى عدة مرات

- طارق الخولي: 11 سنة ثورة

- د. هبة واصل تكتب: ثورة أنقذت مصر من الضياع

الصفحة الثامنة

- «الحياة مغامرة» صابر الرباعى يتجه للإنتاج الموسيقى والـ«ديجيتال»

- مُعيلات يرسمن أحلامهن على رمال «البوريفاج».. "اسكندراني منتج"

- فى عشق «النمور».. أشرف الحلو يكمل المسيرة.. استعراض وتربية

- «مبروك يا حاجة».. كعبة وفاكهة ومخبوزات على صينية فطار

- مصرى بالكامل.. «أسماء» تحتفى بدبلجة وإنتاج وإخراج «inside out 2»