في ذكرى 30 يونيو.. احتفالية خاصة لتكريم رموز «اعتصام المثقفين» ضد حكم الإخوان

كشف الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيڤين الكيلاني، متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية بصدد إقامة احتفالية خاصة بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وأوضح «عبد المنعم» في بيان، أنه سيتم خلال هذا الاحتفال تكريم مجموعة من الأساتذة المثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.

ومن هؤلاء الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يتم عرض فيلم «شهادة على الثورة»، وهو من إخراج حامد سعيد، وهو إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال افتتاح احتفالية عيد ثورة 30 يونيه الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم «شهادة على الثورة» يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة.