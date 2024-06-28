نقيب الفلاحين: 30 يونيو أنقذت الدولة من الأفكار الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن 30 يونيو أنقذت البلاد من حكم الإخوان، لافتا إلى أن الفكر الإخواني لا يعترف بالآخر ولا يثق بأحد إلا فقط لمن ينتمي إلى الجماعة ويسعى دوما للاستحواذ والسيطرة على كل شيء.

جماعة الإخوان الإرهابية

وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية أنُشئت في عهدها نقابة فلاحي مصر لضم أعضاء الجماعة لها والقضاء على النقابات والاتحادات الفلاحية الأخرىـ مشيرا إلى أن الإخواني انتمائه الأول والأخير للجماعة ولا يعترف بدولة ولا فئة أخرى، إلا في المصلحة التي تخدم أهداف الجماعة، ولذا كان الفلاح المصري أكثر وعي من الانحياز لهم ووقف خلف القيادات الوطنية ولم يتقبل أسلوبهم في التعامل مع الآخر لأن فكرهم ينحصر في أن كل من يخالفهم هو مخالف لشرع الله.

ثورة 30 يونيو

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الأفكار الهادمة التي روجت لها الجماعة الإخوانية واوقفت ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وكانت بداية لعصر الاستصلاح.